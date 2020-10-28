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  28 октября 2020
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Спикер Г.Занданшатар самостоятельно изучает классический монгольский алфавит

CentralAsia (MNG) -  Спикер парламента Г. Занданшатар самостоятельно изучает классическое монгольское письмо. Фотография, на которой он председательствует на заседании парламента и репетирует урок монгольского сценария, была опубликована вчера в Интернете.

Как видно на фото, спикер разучивает буквы монгольской письменности для иностранных слов. Он писал иностранные слова, такие как цемент и компьютерный процессор на старомонгольском.

Монгольское классическое письмо и кириллица будут использоваться в комбинации с 2025 года, как это отражено в законе о монгольском языке, принятом в 2015 году.

Таким образом, каждый гражданин обязан восстановить знание монгольской письменности. Поскольку монгольский алфавит преподается с 6-го до 12-го класса, это не будет проблемой для детей и молодежи.

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