Achilles Mongolia делали все возможное для своего виртуального марафона в Нью-Йорке

CentralAsia (MNG) - Прямая трансляция, 100 бегунов и гидов, а также пробег по столице. В этом году марафон в Нью-Йорке проходит виртуально, и бегуны со всего мира, в том числе из различных отделений Achilles International по всему миру, принимают ситуацию спокойно и планируют свои виртуальные марафоны.

По словам Achilles International , бегуны из Перу, Бразилии, Эквадора, Норвегии, России и Канады участвуют в гонках, чтобы получить деньги на свои отделения. Монгольские бегуны Achilles Mongolia делали все возможное.

Около 100 бегунов соберались в Национальном парке в столице Улан-Батора, чтобы пробежать круговую дистанцию 7 км 24 октября (23 октября в США).





В начале пандемии Монголия ввела строгие правила изоляции в стране. Благодаря этим усилиям в Монголии было всего 340 случаев заболевания и ноль смертей, но это затруднило подготовку группы.

«Мы использовали бесплатное приложение от Nike, чтобы вместе тренироваться и регистрировать наши пробежки», - сказал Runner’s World Төмөрхуу Даваахуу, соучредитель и председатель правления Achilles Mongolia. «Мы сделали все, что могли, кроме встреч вместе, и люди работали круглый год, поэтому мы не хотели их подводить».

Изначально группа, основанная в 2014 году, надеялась провести небольшое мероприятие с бегунами и гидами, но когда Achilles International и New York Road Runners услышали о беге, они вскочили и придумали свою гонку. Теперь гонка транслировалась в прямом эфире на страницах Facebook Achilles International, New York City Marathon и Achilles Mongolia начиная с 20:45. ET (24 октября, 8:45 по местному времени).

«Многие люди с ограниченными возможностями не испытывают здесь особых надежд или волнений из-за многих лет изоляции и проблем со здоровьем, как психического, так и физического», - сказал Даваахуу.«Нечто подобное выводит их из зоны комфорта и дает им возможность увидеть образцы для подражания, которые уехали за пределы Монголии и смогли пробежать крупнейший в мире марафон. Это искра надежды увидеть кого-то в экономическом и социальном отношении с таким же статусом, как и он сам. Может, они тоже смогут это сделать».

В забеге приняли участие ручные велосипедисты, бегуны по лезвию, бегуны с нарушениями зрения, бегуны с когнитивными нарушениями и бегуны-проводники, бегущие вдоль реки по велосипедной дорожке в парке. Они работали при низких температурах, которые, как ожидается, были около 22 градусов по Фаренгейту (5.5℃), когда началась гонка.

Achilles Mongolia полностью управляется волонтерами и работает исключительно на пожертвования, которые имеют решающее значение для того, чтобы их бегуны получали впечатления от местных гонок и международных марафонов. Ежегодно группа отправляет группу бегунов в Нью-Йорк для участия в марафоне Нью-Йорка — в 2019 году они отправили 23 спортсмена.





«То, что мы делаем, во многом сделали наши замечательные добровольцы, - сказал Даваахуу. «Идея благотворительности и благотворительности не является практическим приоритетом для большинства населения, зарабатывающего 400 долларов в месяц. Таким образом, на местном уровне нам никогда не удавалось собрать значительную сумму для оплаты дорожных расходов наших спортсменов. Вот почему мы ищем деньги и надеемся, по крайней мере, преуспеть, даже если нам повезет». Помимо финансовых пожертвований, Даваахуу также сказал, что они всегда ищут добровольцев— и вам не обязательно жить в Монголии, чтобы быть волонтером. Они всегда ищут помощи в общении, социальных сетях и разработке программ. Даваахуу сказал, что для связи с группой вы можете связаться с ними через их страницу в Facebook.

Achilles International, ранее известный как Achilles Track Club, был основан Диком Траумом в 1983 году для поощрения людей с ограниченными возможностями к участию в основных видах спорта. Achilles стал международной организацией, которая обеспечивает поддержку, обучение и технические знания бегунов на всех уровнях. Они приветствуют людей со всеми видами инвалидности, такими как: нарушение зрения, инсульт, церебральный паралич, паралич, артрит, ампутация, рассеянный склероз, муковисцидоз, рак, черепно-мозговые травмы и многие другие. С помощью гидов-волонтеров спортсмены участвуют в тренировках и забегах, используя костыли, инвалидные коляски, ручные велосипеды, протезы или вообще без посторонней помощи.

