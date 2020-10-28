Азиатский фонд запускает проект по расширению экономических прав и возможностей женщин в Монголии

CentralAsia (MNG) - На днях Азиатский фонд запустил четырехлетний проект по расширению экономических прав и возможностей женщин в Монголии, финансируемый канадской организацией Global Affairs. На открытии конференции присутствовал ряд лидеров, активно участвующих в движении за гендерное равенство в Монголии. Собравшиеся представляли монгольское гражданское общество, правительство, частный сектор, международные организации и посольства.

Участие женщин и их лидерство в экономике Монголии снизилось в среднем на десять процентов за последние 20 лет, в то время как участие мужчин в рабочей силе осталось относительно стабильным с небольшим сокращением на два процента.

Презентация стала ключевой возможностью для улучшения координации и сотрудничества с другими организациями, работающими над расширением прав и возможностей женщин и гендерным равенством.

«Проект будет поддерживать участие женщин и их лидерство в экономике посредством поддержки монгольских ОГО в работе над рядом проблем расширения экономических прав и возможностей, с которыми сталкиваются женщины, при одновременном наращивании потенциала и многосторонних коалиций для достижения изменений», - отметила Триша Төрболд, директор программ расширения экономических возможностей Азиатского фонда Монголия.

«Пандемия COVID-19 не только усугубила множество проблем, с которыми сталкиваются женщины в Монголии, но и создала новый набор проблем. Например, каждая третья женщина подвергается домашнему насилию со стороны своих интимных партнеров в Монголии, и с начала пандемии эти показатели резко возросли. Благодаря тесной координации с нашими местными партнерами мы реализуем целостный подход к решению этих сложных проблем».

Проект расширения экономических прав и возможностей женщин преследует три основные цели:

1. улучшить управление, программирование и устойчивость организаций гражданского общества, работающих над расширением экономических прав и возможностей женщин;

2. поддерживать и развивать коалиции и сети для изменения социальной и экономической политики с учетом гендерных аспектов; а также

3. поддерживать существующие и перспективные предприятия, принадлежащие женщинам, опираясь на успех Центра женского бизнеса Азиатского фонда. Основанный в июле 2016 года, первый в Улан-Баторе центр бизнес-услуг, ориентированный на женщин, призван помочь предпринимателям начать и развивать свой бизнес с помощью обучающих семинаров, индивидуальной помощи, совместной работы и бизнес-центров, а также связи с местными ресурсами.

Asia Foundation или Азиатский фонд — это некоммерческая международная организация развития, стремящаяся улучшить жизнь в динамично развивающейся Азии. Основываясь на шестидесятилетнем опыте и глубоком знании местных условий, деятельность Asia Foundation в регионе направлена на достижение пяти всеобъемлющих целей: укрепление управления, расширение прав и возможностей женщин, расширение экономических возможностей, повышение устойчивости окружающей среды и содействие международному сотрудничеству.

источник: The Asia Foundation

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