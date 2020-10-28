300 тугриков за вход на гору Богд-Хан-Уул — первый в мире заповедник

CentralAsia (MNG) - Гора Богд-Хан, самое известное место, куда жители Улан-Батора ходят подышать свежим воздухом по выходным, теперь имеет входной билет в размере 300 тугриков (примерно 0.11 центов) и 3000 тугриков (примерно 1.05 долларов) для иностранцев.

Всего в трех долинах горы Богд-Хан работает 29 охранников. Этот район переполнен круглый год, некоторые люди берут течь у дороги, и корни деревьев выветриваются. Таким образом, плата за вход, взимаемая с граждан, будет использована для видеонаблюдения и биотуалетов на горе Богд-Хан-Уул.

Богд-Хан-Уул — гора в Монголии, находится на юге территории, административно относящейся к Улан-Батору, с юга примыкает к собственно городу. Высота горы — 2256,3 м.

Согласно монгольским преданиям, зиму 1225—1226 годов Чингисхан провёл около Богд-Хан-Уул, набираясь сил перед походом на тангутов. Предполагается, что именно в это время он запретил на горе всякую вырубку леса и охоту, то есть, фактически, сделал её подобием заповедника; здесь же спрятал своё оружие, доспехи и одежду.

Гора Богд-Хан-Уул, наряду с двумя другими священными горами — Бурхан-Халдун и Отгон-Тэнгэр — стала кандидатом в список всемирного наследия ЮНЕСКО 6 августа 1996 года по смешанной категории. Горной породой, слагающей северные отроги гор, являются тёмно-серый известковистый песчаник и аналогичного цвета кварцево-глинистые сланцы. Выше в горах залегает белый или желтоватый мелкозернистый биотитовый гранит, слагающий весь хребет

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