В Таджикистане коронавирусом заражены 10 860 человек

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 58 человек были выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 860 человек, из них выздоровели 10 009 пациентов, скончался 81 человек.

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