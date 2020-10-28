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  28 октября 2020
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В Таджикистане коронавирусом заражены 10 860 человек

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 58 человек были выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 860 человек, из них выздоровели 10 009 пациентов, скончался 81 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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