На утро 28 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 148 человек. Всего — 110 832

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 24;
- Восточно-Казахстанская область - 24;
- Павлодарская область - 14;
- Алматинская область - 13;
- Карагандинская область - 12;
- Северо-Казахстанская область - 12;
- город Алматы - 9;
- Акмолинская область - 8;
- Западно-Казахстанская область - 8;
- Костанайская область - 7;
- Актюбинская область - 4;
- Атырауская область - 4;
- город Шымкент - 3;
- Мангистауская область - 3;
- Жамбылская область - 2;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 110 832 случая коронавируса, скончались более 1,8 тыс. человек.