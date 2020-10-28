На утро 28 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 148 человек. Всего — 110 832

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:



- город Нур-Султан - 24;

- Восточно-Казахстанская область - 24;

- Павлодарская область - 14;

- Алматинская область - 13;

- Карагандинская область - 12;

- Северо-Казахстанская область - 12;

- город Алматы - 9;

- Акмолинская область - 8;

- Западно-Казахстанская область - 8;

- Костанайская область - 7;



- Актюбинская область - 4;



- Атырауская область - 4;

- город Шымкент - 3;

- Мангистауская область - 3;



- Жамбылская область - 2;



- Кызылординская область - 1.



Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 110 832 случая коронавируса, скончались более 1,8 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане

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