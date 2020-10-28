За сутки в Узбекистане выявили 277 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 27 октября, в Узбекистане выявлено 277 случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, за сутки в стране скончались от коронавируса 4 больных. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 556. В настоящее время из выявленных с начала пандемии 65 944 пациентов выздоровели 63 165 человек. Показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 96 процентов.

К данному часу в медучреждениях страны проходят лечение 2 223 пациента. Из них 274 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 74 пациентов врачи оценивают, как крайне тяжелое.