В Туркменистане власти заставляют родственников активистки называть ее «предателем родины», - СМИ

CentralAsia (TM) - Родственников 29-летней туркменской активистки, находящейся в Турции Дурсолтан Тагановой, вызывают в полицию и заставляют на камеру называть ее предателем родины, пишет туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» и Туркменский Хельсинский фонд по правам человека.

Таганову задержали 19 июля в Стамбуле по обвинению в нарушении ограничений по коронавирусу за несколько часов до митинга перед туркменским консульством в Стамбуле. Активистка вместе с другими 80 соотечественниками планировала выступить с критикой действий правительства Туркменистана.

Власти Турции планировали выслать Таганову на родину, но после призыва 11 правозащитных организаций 12 октября ее отпустили из депортационной тюрьмы. После этого в Туркменистане на нее завели уголовное дело о мошенничестве и объявили в розыск. В чем именно она обвиняется – неизвестно.

"Вечером того же дня брата Дурсолтан – 27-летнего Бабаджана Таганова – вызвали в Городской отдел полиции Туркменабада, изъяли телефон «для проверки» и сообщили, что его сестра объявлена в розыск как «мошенница» и будет арестована в случае появления на территории страны. Ему продемонстрировали уголовное дело на Дурсолтан, подготовленное для отправки в прокуратуру", – говорится в сообщении правозащитных организаций.

Мать Тагановой Мерьемгуль Баймурадова рассказала правозащитникам, что давление на родственников началось сразу после первых выступлений дочери в июне этого года в социальных сетях.

По данным правозащитников, преследованиям и давлению со стороны туркменских властей кроме отца, брата и матери Тагановой подверглись ее бывший супруг, тети и дяди. Во время допросов родственников и близких в полиции записывали на камеру, требуя сказать, что Таганова – "предатель родины".