Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов в списке 500 самых влиятельных мусульман мира

- Узбекистан, общество
- 9:34, 28 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов с 2009 года входит в список «500 самых влиятельных мусульман мира», публикуемый Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана. Он в одиннадцатый раз включен в этот список.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил рейтинг Muslim 500 в этом году. В прошлом году президент Эрдоган был шестым в списке.
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз занимает второе место в списке самых влиятельных мусульман мира, за ним следует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В этом году президенты Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и Чечни вошли в число 500 самых влиятельных мусульман мира. Имя президента Узбекистана в списке не названо.
В рейтинге представлены влиятельные мусульманские ученые, политики, религиозные деятели, проповедники и духовные наставники, благотворители, бизнесмены, люди искусства, культуры, спортсмены, знаменитости, а также хафизы Корана.