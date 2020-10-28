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  28 октября 2020
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Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов в списке 500 самых влиятельных мусульман мира

CentralAsia (UZ) -  Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов с 2009 года входит в список «500 самых влиятельных мусульман мира», публикуемый Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана. Он в одиннадцатый раз включен в этот список.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил рейтинг Muslim 500 в этом году. В прошлом году президент Эрдоган был шестым в списке.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз занимает второе место в списке самых влиятельных мусульман мира, за ним следует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В этом году президенты Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и Чечни вошли в число 500 самых влиятельных мусульман мира. Имя президента Узбекистана в списке не названо.

В рейтинге представлены влиятельные мусульманские ученые, политики, религиозные деятели, проповедники и духовные наставники, благотворители, бизнесмены, люди искусства, культуры, спортсмены, знаменитости, а также хафизы Корана.

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