Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов в списке 500 самых влиятельных мусульман мира

CentralAsia (UZ) - Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов с 2009 года входит в список «500 самых влиятельных мусульман мира», публикуемый Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана. Он в одиннадцатый раз включен в этот список.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил рейтинг Muslim 500 в этом году. В прошлом году президент Эрдоган был шестым в списке.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз занимает второе место в списке самых влиятельных мусульман мира, за ним следует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В этом году президенты Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и Чечни вошли в число 500 самых влиятельных мусульман мира. Имя президента Узбекистана в списке не названо.

В рейтинге представлены влиятельные мусульманские ученые, политики, религиозные деятели, проповедники и духовные наставники, благотворители, бизнесмены, люди искусства, культуры, спортсмены, знаменитости, а также хафизы Корана.