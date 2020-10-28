В Монголии за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние 24 часа 819 человек были протестированы на коронавирус, и все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

Общее количество зараженных в стране состоавляет 340 человек, из них 312 выздоровели. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение 28 пациентов.

«Растущее количество случаев COVID-19 в России вызывает у нас большую озабоченность. Есть много людей, которые не носят маски. Соблюдайте тот же режим инфекционного контроля, что и раньше. Важно носить маску, регулярно мыть руки», - сказал Д.Нямхуу.

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