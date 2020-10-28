Студенты из Центральной Азии, обучающиеся в России, просят разрешения на въезд в страну

CentralAsia (UZ) - Иностранные студенты, обучающиеся в России, направили открытое письмо правительству РФ с просьбой разрешить въезд в страну и продолжить учебу.

Письмо подписали студенты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Франции.

Студенты говорят, что курсы дистанционного обучения, предлагаемые российскими университетами, не отвечают их потребностям в образовании и обучении.

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что вопрос будет «решен в ближайшее время». Но карантинные ограничения из-за распространения коронавируса в России снова ужесточились.

Группа студентов, обучающихся в различных российских вузах, в том числе узбекские студенты и их родители, обратились в правительство России с просьбой разрешить въезд в страну для продолжения учебы.

В открытом письме, адресованном председателю штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяне Голиковой и министру иностранных дел Сергею Лаврову, говорится, что онлайн-курсы дистанционного обучения негативно влияют на их уровень образования.

"Нам необходимо продолжать очное обучение. Среди нас есть студенты медицинских, технических и различных прикладных и практических специальностей, обучение которым исключает дистанционный формат. У нас нет доступа к лабораториям, библиотекам со специальной литературой, практическим занятиям, семинарам. Кто-то из нас по этой причине не сможет защитить диплом и диссертацию", - говорится в обращении.

Письмо подписали студенты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

19-летний Ильхом из Ферганы, студент первого курса юридического университета в Санкт-Петербурге говорит о своем недовольстве онлайн-уроками, которые он посещает.

"Я подавал документы в учебные заведения Узбекистана и не смог поступить. В июле я поступил на учёбу в Питере. 4 урока по 90 минут в день. Я сейчас в Фергане, но когда учишься «вживую», это другое дело. Учёба проводится каждый день, кроме вторника-четверга. Но в сентябре однокурсники проучились полностью. Я заплатил 1800 долларов за год. Другие узбекские студенты платят 5000 долларов в год - они тоже учатся дистанционно. Как и я, многие студенты остались в Узбекистане», - сказал один из узбекских студентов, подписавший открытое письмо на разрешение на въезд в Россию.

Другие студенты также жалуются на стоимость существующих чартерных рейсов в Россию или на невозможность найти авиабилеты.

Инициаторы открытого письма также заявили, что они официально обратились в Пограничную службу ФСБ России и получили следующий ответ: «Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 года въезд иностранных граждан на территорию Российской Федерации, за исключением отдельных категорий граждан, временно ограничен», - говорится в ответе.