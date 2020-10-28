Россия передала Узбекистану в дар мобильную клинику (фото)

CentralAsia (UZ) - 27 октября в Федеральной службе по защите прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) состоялась торжественная церемония передачи Узбекистану первой мобильной клиники.

Передача мобильной клиники прошла в рамках Программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными заболеваниями.

Говоря о Программе Советник по стратегической информации регионального отделения ЮНЭЙДС по Восточной Европе и Центральной Азии Лев Загробян отметил, что Программа имеет большое значение для региональных и глобальных мер в ответ на ВИЧ. Она помогает создавать эффективные системы эпидемиологического контроля, продвигать и внедрять научно обоснованные подходы к профилактике и лечению, предоставлять услуги по профилактике и лечению ключевым группам населения, включая мигрантов, членов их семей, и других представителей ключевых групп населения.

На сегодняшний день в страны поставлено уже 12 мобильных клиник – 4 – в Республику Таджикистан, 3 – в Республику Армения и 5 – в Республику Кыргызстан. Они специализируются на оказании первичной медико-санитарной помощи, а также предоставлении ряда услуг, связанных с обследованием на ВИЧ-инфекцию, COVID-19, вирусные гепатиты, ИППП, акушерской и гинекологической помощью, кардиологией и урологией. Все мобильные комплексы оказывают услуги населению бесплатно. За время работы Программы более 1,6 миллиона человек воспользовались услугами клиник.

Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов поблагодарил правительство России за вклад в противодействие эпидемиям и способствование повышению качества жизни и благополучия граждан.