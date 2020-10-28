[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 117 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 883 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 188;

- Нур-Султан - 13 759;

- Атырауская область - 11 057;

- Карагандинская область - 10 045;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6800;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4819;

- Северо-Казахстанская область - 4133;

- Жамбылская область - 4084;

- Павлодарская область - 3969;

- Акмолинская область - 3352;

- Туркестанская область - 3349;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3227;

- Костанайская область - 3187;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане водитель автовоза попал в ДТП. Повреждены сразу несколько авто (фото, видео)
  • В Ашхабаде жители спешат провести свадьбы в ожидании полного локдауна
  • Президент Узбекистана принял министра обороны Турции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com