За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 117 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 883 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 188;
- Нур-Султан - 13 759;
- Атырауская область - 11 057;
- Карагандинская область - 10 045;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6800;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4819;
- Северо-Казахстанская область - 4133;
- Жамбылская область - 4084;
- Павлодарская область - 3969;
- Акмолинская область - 3352;
- Туркестанская область - 3349;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3227;
- Костанайская область - 3187;
- Кызылординская область - 3120.
Коронавирус в Казахстане
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