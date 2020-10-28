За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 117 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 883 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 188;

- Нур-Султан - 13 759;

- Атырауская область - 11 057;

- Карагандинская область - 10 045;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6800;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4819;

- Северо-Казахстанская область - 4133;

- Жамбылская область - 4084;

- Павлодарская область - 3969;

- Акмолинская область - 3352;

- Туркестанская область - 3349;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3227;

- Костанайская область - 3187;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане

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