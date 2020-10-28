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  28 октября 2020
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Президент Узбекистана принял министра обороны Турции

CentralAsia (UZ) -  27 октября президент Шавкат Мирзиёев принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, прибывшего в Узбекистан с визитом.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи рассмотрены состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между странами, а также подведены итоги совместных мероприятий, реализованных в последние годы в оборонной сфере.

«Важными направлениями практического взаимодействия, устанавливаемого между оборонными ведомствами Узбекистана и Турции, определены реализация программ в области обучения военных кадров, налаживание контактов между специализированными вузами, обмен опытом в подготовке войсковых подразделений», - говорится в сообщении.

Также были обсуждены актуальные вопросы совместного противодействия современным вызовам и угрозам безопасности в регионе.

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