В российских больницах скапливаются трупы умерших от коронавируса

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CentralAsia (CA) - В моргах региональных больниц в России скапливаются трупы. Сообщается, что из-за коронавируса в моргах образуется очередь из тел на вскрытие и учреждения с ней не справляются.

Как пишет ВВС, власти объясняют это возросшей из-за коронавируса летальностью и тем, что для родственников проблематично забирать тела из-за карантинных мер. Больницам предписано проводить вскрытие каждого пациента с коронавирусом, что повышает нагрузку на патологоанатомов и тоже способствует скоплению тел.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Новокузнецка - на записи, опубликованной в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте», видны около двух десятков черных мешков на каталках и на полу, в том числе в коридоре.

«Все в трупах. Трупы везде. Можно упасть и запнуться. Приходится ходить по головам», - сказал автор видео, что вызвало большой резонанс в российских СМИ.

Кузбасский минздав подтвердил подлинность видео и то, что в нем действительно умершие от коронавируса, отметив, что «эти случаи включены в официальную статистику».

Похожая ситуация произошла и в Барнауле: там в больнице №12, переоборудованной в госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, скопились тела умерших пациентов, ожидающие вскрытия.

Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию «значительно возросшим» количеством умерших за сутки, а также тем, что родственники не спешат их забирать. По официальным данным, за все время эпидемии в крае от коронавируса умерло 309 человек.

Скопление тел в ведомстве объяснили и установленной законом необходимостью проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев смертей от коронавируса. В больнице дефицит патологоанатомов, признали в минздраве, что значительно увеличило нагрузку на каждого врача.

Типовой проект здания больницы не предусматривает достаточного количества камер для такого количества трупов, следует из сообщения ведомства. Поэтому тела умерших пациентов хранят в подвале, где оборудовали отдельную комнату с соблюдением температурного режима. В министерстве посетовали на то, что родственники отказываются от «своевременного получения тел для захоронения по причине закрытия ритуальных залов».

По словам врача патологоанатомического отделения Морозовской детской клинической больницы в Москве Александра Талалаева, ситуация с нехваткой мест в больницах связана в первую очередь с увеличением количества умерших от коронавируса, но также и с организационными проблемами самих патологоанатомических отделений. Дефицит патологоанатомов по всей России он называет колоссальным, так как эта работа, по его словам, считается непрестижной.

Влияет на ситуацию и то, как быстро родственники забирают тело, говорит врач. По его словам, и без эпидемии коронавируса умершего порой не забирают или забирают лишь спустя несколько дней. Решить ситуацию со скоплением тел в больницах может только увеличение площади холодильных камер, считает Талалаев.