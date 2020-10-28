Банк Монголии спрогнозировал экономический рост в стране в следующем году

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии ожидает, что в стране в следующем году экономический рост составит 8-9 процентов, в то время как международные организации ожидают рост на 4-6 процентов.

Причину роста объяснила Н. Ургамалсувд, директор Управления денежно-кредитной политики и прогнозирования.

«Ожидается, что в следующем году горнодобывающий сектор будет расти более чем 2019 года. Это будет происходить за счет роста цен на наши основные экспортные товары, обычных поставок угля и улучшенное содержание меди. Также, что в следующем году цены на золото и медь будут особенно высокими. Также ожидается, что ограничения на транспортировку угля будут сняты, и транспортировка угля выйдет на уровень 2019 года», - сказала она.

«Еще одним фактором быстрого роста горнодобывающего сектора является повышение содержания золота в медном концентрате шахта Оюу-Толгой. Это имеет большое влияние. В результате этих факторов ожидается резкое ускорение роста горнодобывающего сектора. С другой стороны, в секторе, не связанном с добычей полезных ископаемых, ожидается стабилизация роста по мере улучшения внешнего спроса и нормализации деловой активности. Это увеличит общий рост экономики на 8-9 процентов», -добавила она.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения