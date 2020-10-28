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  28 октября 2020
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Британские ученые назвали первые вакцины от коронавируса малоэффективными

CentralAsia (CA) -  Вакцины от коронавирусной инфекции первого поколения могут оказаться эффективными не для всех людей и лишь уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от коронавируса Кейт Бингэм. Статья опубликована в медицинском журнале The Lancet.

«Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период», - сказала специалист.

Бингем также отметила, что вакцина от COVID-19 – самая ожидаемая в истории. Глава рабочей группы также заявила, что пока неизвестно, появится ли в Британии вакцина от коронавируса или нет и призвала не испытывать чрезмерный оптимизм насчет разработки вакцины.

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