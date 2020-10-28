В Испании медики начали общенациональную забастовку, требуя признать их заслуги в борьбе с пандемией

CentralAsia (CA) - Врачи и медсестры государственных больниц в Испании во вторник начали общенациональную забастовку с требованиями признать их заслуги во время первой волны коронавируса и улучшить сегодняшние условия труда.

Как сообщает Euronews, из-за необходимости избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, в акции протеста перед парламентом в Мадриде приняли участие не больше 50 человек. При том, что, по данным Национальной конфедерации профсоюзов медработников (CESM), 85 % из 267 тысяч врачей и медсестер госсектора примкнули к этой первой за 25 лет забастовке.

«С самого начала мы делали все, что в наших силах, но со временем нас просили о все большем и большем, а никакой компенсации мы не видели. Я не имею в виду деньги, но стабильность и профессиональное признание. Сегодня наше беспокойство достигло предела», - педиатр из Мадрида Надя Гарсия.

Во Франции исполнительная власть ведет интенсивные консультации перед тем, как объявить об ужесточении карантинных мер. Во вторник половина коек из всех имеющихся в распоряжении реанимационных отделений оказалась занята пациентами с коронавирусом. Специалисты опасаются, что если в ближайшие дни тепмы эпидемии не переломить, очень скоро мест на всех не хватит.

Больницы Женевы надеются на помощь получивших медицинскую подготовку добровольцев и недавно вышедших на пенсию сотрудников, чтобы справиться с ожидаемым в ближайшие дни рекордным числом пациентов. По признанию директора городской Университетской больницы Бертрана Левра, уже сегодня количество поступивших с диагнозом COVID-19 увеличивается по экспоненте: «Мы надеемся, что в ближайшее время к нам примкнут 200 специалистов, чтобы помочь справиться с кризисом. Помощь сегодня нужна всем, вне зависимости от того, какой поставлен диагноз».