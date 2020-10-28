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  28 октября 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 66 037

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 28 октября количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 66 037. За ночь выявили 93 новых случая заражения новой инфекцией. По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 8 областях страны.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 63 165 человек (96%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 557.

В инфекционных больницах республики проходят лечение 2 315 пациентов.

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