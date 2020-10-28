Эксперт назвал способ удалить сообщение в WhatsApp через сутки

CentralAsia (CA) - Мессенджер WhatsApp дает всего лишь 68 минут на то, чтобы удалить сообщение. Однако есть способ, который позволит удалить запись даже по истечении этого времени, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Он говорит, что чтобы им воспользоваться, «придется поиграть со временем на телефоне».

«Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близки ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату», - говорит он.

А вот для того, чтобы прочесть удаленное сообщение, есть два способа. Можно использовать сторонние приложения, но это может быть опасно – есть риск, что злоумышленники получат доступ ко всем перепискам. Также можно воспользоваться функцией синхронизации, но это подойдет только для владельцев системы Android, отмечает Мясоедов.

«Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами», - предупреждает он.

В том случае, если вы удалили сообщение только у себя, вместо того, чтобы удалить у всех, исправить ошибку будет уже нельзя. Контроль над сообщениями будет потерян и придется применять только сторонние программы, заключил эксперт.