CentralAsia (UZ) - Заседание Совета глав правительств стран СНГ, которое должно было пройти в Ташкенте, пройдет 6 ноября в онлайн-формате.

Об этом сообщило во вторник агентство БелТА по итогам заседания Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось в Исполнительном комитете организации в Минске.

"Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, что вызвано эпидситуацией в странах Содружества. На заседании будет рассмотрен план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года", - приводит агентство слова постпреда Узбекистана при уставных и других органах Содружества, посла Узбекистана в Белоруссии Насирджана Юсупова.

Как сообщило агентство, постпреды обсудили деятельность Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и вопрос об участии стран Содружества в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, проведение которой предусмотрено планом мероприятий, посвященных 30-летию СНГ.

"2021-й - год 30-летия СНГ. Под этой эгидой пройдут многие мероприятия. За этот период многое сделано, но еще больше нам предстоит сделать. Жизнь не стоит на месте, и наша организация также должна совершенствоваться. Как ожидается, на очередном заседании Совета глав государств будет рассматриваться вопрос о концепции развития стран СНГ до 2030 года", - добавил Юсупов.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества намечено на 24 ноября.