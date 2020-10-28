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  28 октября 2020
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Во Франции открылся Каннский мини-фестиваль

CentralAsia (CA) -  Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, из-за которой в этом году был отменен ряд престижных кинофорумов, Каннский фестиваль, хоть и с пятимесячным опозданием, все же открылся во Франции, сообщает Euronews.

Правда, проходит он в сокращенном формате. С 27 по 29 октября в конкурсном зале «Люмьер» пройдут показы 4 полнометражных картин, 11 короткометражных фильмов и 17 работ мировых киношкол. Победителей определит жюри, в котором впервые за всю историю фестиваля не будет председателя.

Открылся фестиваль фильмом «Триумф» французского режиссера Эммануэля Курколя. Это комедия об известном актере, который дает уроки драматического искусства в тюрьме. Его роль исполнил Кэд Мерад.

Покажут на нынешнем Каннском фестивале и грузинскую картину «Начало» Деи Кулумбегашвили, ставшую главным триумфатором фестиваля в Сан-Себастьяне, где она получила четыре приза, в том числе за лучший фильм и режиссуру.

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