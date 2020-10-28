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  28 октября 2020
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Правительство Монголии изучает возможную финансовую поддержку авиационной отрасли в условиях COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Сегодня на заседании правительства Монголии министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар выступил с докладом о финансовых трудностях, с которыми сталкивается национальная авиатранспортная отрасль.

В связи с этим соответствующим должностным лицам из правительственных агентств и министрам было поручено изучить возможности оказания помощи национальным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в международные и внутренние пункты назначения — государственное предприятие MIAT Mongolian Airlines, Hunnu Air и Aero Mongolia, а также предоставить финансирование, необходимое для переезда на внутренние рейсы авиакомпании в новый международный аэропорт имени Чингисхана.

Из-за приостановки международных рейсов с февраля 2020 года было отменено около 1370 регулярных рейсов MIAT Mongolian Airlines, а по состоянию на 30 сентября национальная авиакомпания выполнила в общей сложности 75 репатриационных чартерных рейсов по различным маршрутам.

MIAT запланировала 1657 рейсов в первые три квартала 2020 года, чтобы заработать около 410 миллиардов тугриков ($144 млн). Однако количество рейсов, выполненных компанией за этот период, составило всего 287, а выручка составила 130 млрд тугриков ($46 млн).

Несмотря на некоторые правила экономии затрат, принятые MIAT, такие как отсрочка несущественных расходов и инвестиций, сокращение заработной платы и корректировка персонала, компании будет сложно обеспечить свою платежеспособность ко второму кварталу 2021 года,сообщили в секретариате Кабмина.

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