Люди с бессимптомным течением COVID-19 быстрее теряют антитела, - исследование

CentralAsia (CA) - Группа исследователей Королевского колледжа Лондона и компании по исследованию рынка Ipsos MORI обнаружила, что люди с бессимптомным течением заболевания коронавирусом с большей вероятностью теряют антитела быстрее, чем те, у кого были определенные симптомы, пишет французское издание Le Figaro.



С 20 июня по 28 сентября обе организации отслеживали в Англии 350 тыс. случайно выбранных людей, которые регулярно тестировались дома, чтобы узнать, есть ли у них антитела к коронавирусу. За этот период часть людей с положительным результатом на антитела снизилась на 26,5%, что означает снижение уровня антител через несколько недель или месяцев после заражения, пишут авторы исследования.



Результаты также предполагают, что у людей, у которых не проявлялись симптомы, скорее всего, обнаруживаемые антитела исчезают быстрее, чем у тех, у кого были симптомы. Доля антител у людей с положительным результатом теста на коронавирус снизилась на 22,3% за три месяца, тогда как такое снижение достигло 64% у тех, кто не заявлял о своем заражении коронавирусом.



В исследовании отмечается, что, хотя подобное снижение затрагивает все возрастные группы, пожилые люди страдают в большей степени: с июня по сентябрь доля людей старше 75 лет с антителами снизилась на 39% , в то время как среди 18-24-летних она упала всего на 14,9%.



По словам государственного секретаря здравоохранения Британии Джеймса Бетеля, это исследование является важной частью научно-исследовательских работ, которые помогают понять, как антитела к COVID-19 развиваются с течением времени. Однако, он отмечает, пока неизвестно, обеспечивают ли антитела эффективный уровень иммунитета и если такой иммунитет существует, то насколько долго он продлится.