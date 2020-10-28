Почему некоторые люди не заражаются COVID-19 даже при многократном контакте с больным?

CentralAsia (CA) - Некоторые люди могут не заболеть коронавирусом даже при многократном контакте с зараженным — это возможно при генетической устойчивости к вирусу или определенном эффекте иммунной системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.



Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными коронавирусом, которые являются вирусовыделителями. Такие люди не заражаются даже при несоблюдении правил индивидуальной защиты.



«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», - сказал Викулов. При этом он уточнил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с COVID-19.



Подобные исследования могут модернизировать лечение коронавирусной инфекции, подчеркнул специалист. В пример он привел исследования, которые проводились в рамках изучения ВИЧ и гепатита. «Тогда среди заболевших нашли «нон-прогрессоров» — заболевших, у которых наблюдается очень медленная прогрессия. Это помогло в лечении больных гепатитом», - объяснил он.

