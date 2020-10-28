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  28 октября 2020
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В Тегеране обсудили вопросы укрепления парламентских отношений между Таджикистаном и Ираном

CentralAsia (TJ) -  В Тегеране 27 октября посол Таджикистане в Иране Низомиддин Зохиди встретился с председателем парламентской группы дружбы Ирана и Таджикистана доктором Джалилом Рахими Джаханабади, сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об укреплении двусторонних отношений между Таджикистаном и Ираном и в этой связи отметили важную роль групп межпарламентской дружбы двух стран. Иранская сторона представила таджикской стороне состав своей Группы межпарламентской дружбы и выразила готовность внести вклад в развитие парламентских отношений между странами.

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