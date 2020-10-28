В Тегеране обсудили вопросы укрепления парламентских отношений между Таджикистаном и Ираном

- Таджикистан, общество
- 12:52, 28 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - В Тегеране 27 октября посол Таджикистане в Иране Низомиддин Зохиди встретился с председателем парламентской группы дружбы Ирана и Таджикистана доктором Джалилом Рахими Джаханабади, сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями об укреплении двусторонних отношений между Таджикистаном и Ираном и в этой связи отметили важную роль групп межпарламентской дружбы двух стран. Иранская сторона представила таджикской стороне состав своей Группы межпарламентской дружбы и выразила готовность внести вклад в развитие парламентских отношений между странами.
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