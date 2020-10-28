Италия намерена выпускать в Туркменистане верблюжью и козью шерсть

CentralAsia (TM) - Итальянская компания Cormatex SRL намерена открыть в Туркменистане линию по производству верблюжьей и козьей шерсти, передает государственное информационное агентство Turkmenportal.

Соответствующее постановление, разрешающее министерству текстильной промышленности заключить с вышеназванной компанией контракт, подписал президентом Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, Cormatex SRL закупит с условием доставки в Туркменистан, установки и наладки оборудование для шерстопрядильной линии, которая будет создана в Байрамалийском текстильном комплексе по производству в год 130 тонн пряжи из верблюжьей и козьей шерсти.

Помимо этого, итальянская компания оснастит современным оборудованием на Дашогузской хлопкопрядильной фабрике цех по переработке хлопчатобумажных и шерстяных отходов и выпуску в год 7200 тонн деревянных и изоляционных материалов, используемых в мебельном производстве и строительстве.

«Продукция отечественных производителей должна соответствовать всем стандартам качества и экологичности. Для этого текстильные предприятия необходимо оснастить передовым высокотехнологичным оборудованием», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов на заседании кабинета министров.