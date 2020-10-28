Авиасообщение между Узбекистаном и Таджикистаном отложили до нового года

CentralAsia (TJ) - Власти Узбекистана и Таджикистана не могут определиться с точной датой начала полетов между столицами. В середине октября стороны обсуждали возможность возобновления авиарейсов между Душанбе и Ташкентом с 1 ноября, потом перенесли этот срок до 1 декабря. Однако, теперь рассматривается новый срок – 1 января 2021 года, сообщает «Азия-Плюс«.

Сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса в обоих государствах не позволяет властям принять быстрое и окончательное решение по данному вопросу, — отметил источник издания.

Тем временем, Агентство гражданской авиации Таджикистана получила добро на возобновление авиарейсов в Ташкент, однако точная дата первого полёта и график полётов неизвестен.

Отмечается, что сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса в обоих государствах не позволяет властям принять быстрое и окончательное решение по этому вопросу.

Агентство гражданской авиации Таджикистана получило добро на возобновление авиарейсов в Ташкент, однако точная дата первого полета и график неизвестны.

— Соответствующее решение есть и у узбекских коллег, но точная дата начала авиасообщения пока неизвестна. Перед началом полетов надо уточнить и определить все моменты: какие авиакомпании будут летать, по какому графику, а также связанные с пандемией вопросы, — отметили в Агентстве.

Там также сообщили, что для обсуждения этих вопросов в ближайшие дни будет организована онлайн-встреча авиационных властей Таджикистана и Узбекистана, на которой, как ожидается, и будет утверждена дата первого полета и график рейсов в направлении Душанбе-Ташкент-Душанбе.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Минтранс Узбекистана сообщили, что возможно первый рейс между столицами Таджикистана и Узбекистана будет осуществлен 28 октября.

Ранее сообщалось, что узбекские и таджикские власти договорились возобновить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе.

Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта этого года.

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