Авиасообщение между Узбекистаном и Таджикистаном отложили до нового года

- Таджикистан, общество
- 13:10, 28 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - Власти Узбекистана и Таджикистана не могут определиться с точной датой начала полетов между столицами. В середине октября стороны обсуждали возможность возобновления авиарейсов между Душанбе и Ташкентом с 1 ноября, потом перенесли этот срок до 1 декабря. Однако, теперь рассматривается новый срок – 1 января 2021 года, сообщает «Азия-Плюс«.
Сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса в обоих государствах не позволяет властям принять быстрое и окончательное решение по данному вопросу, — отметил источник издания.
Тем временем, Агентство гражданской авиации Таджикистана получила добро на возобновление авиарейсов в Ташкент, однако точная дата первого полёта и график полётов неизвестен.
Отмечается, что сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса в обоих государствах не позволяет властям принять быстрое и окончательное решение по этому вопросу.
Агентство гражданской авиации Таджикистана получило добро на возобновление авиарейсов в Ташкент, однако точная дата первого полета и график неизвестны.
— Соответствующее решение есть и у узбекских коллег, но точная дата начала авиасообщения пока неизвестна. Перед началом полетов надо уточнить и определить все моменты: какие авиакомпании будут летать, по какому графику, а также связанные с пандемией вопросы, — отметили в Агентстве.
Там также сообщили, что для обсуждения этих вопросов в ближайшие дни будет организована онлайн-встреча авиационных властей Таджикистана и Узбекистана, на которой, как ожидается, и будет утверждена дата первого полета и график рейсов в направлении Душанбе-Ташкент-Душанбе.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Минтранс Узбекистана сообщили, что возможно первый рейс между столицами Таджикистана и Узбекистана будет осуществлен 28 октября.
Ранее сообщалось, что узбекские и таджикские власти договорились возобновить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Душанбе.
Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта этого года.