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  28 октября 2020
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Президент Туркменистана обговорил с премьер-министром Малайзии экономические связи

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили торгово-экономические связи и другие вопросы. Об этом сообщает туркменское издание "Ориент".

Малайзия один из основных партнеров Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал Бердымухамедов, приведя в пример давнее и успешное взаимодействие в нефтегазовой отрасли с компанией Petronas.

Кроме ТЭК, есть много других перспектив сотрудничества, включая область информационно-коммуникационных технологий, отметили собеседники. Они уделили внимание в беседе и гуманитарной тематике – контактам в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, обсудили пути и методы всеобщего противодействия пандемии коронавируса.

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