В России снова выявили свыше 16 тыс. зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4114 (25,4%). Таким образом всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 563 976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 58,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 506 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 357 652 человека.