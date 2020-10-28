В России зафиксировано рекордное число скончавшихся от коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 346 человек, сообщает оперативный штаб.

Данный показатель является рекордным в стране с начала пандемии.

Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве – 75 и Санкт-Петербурге – 57.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 26 935 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 563 976 человек, из них выздоровели — 1 171 301, под медицинским наблюдением остаются 357 652 пациента.