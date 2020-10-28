[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Минздрава Чехии ушел в отставку из-за нарушения карантина, который он сам ввел

CentralAsia (CA) -  Министр здравоохранения Чехии Роман Примула ушел в отставку из-за нарушения мер по борьбе с коронавирусом, которые он сам ввел, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства Милош Земан 29 октября назначит новым главой Минздрава врача Яна Блатны.

Блатны сейчас является заместителем директора клиники в городе Брно. Скандал вокруг уходящего министра разразился на прошлой неделе. Папарацци сфотографировал Примулу в Праге выходящим из ресторана, который, согласно действующим ограничительным мерам, должен быть закрытым.

В связи с резким ростом числа заражений коронавирусом Минздрав на прошлой неделе объявил о закрытии ресторанов и баров, и резком ограничении социальных контактов: гражданам разрешается покидать дом лишь на работу, к врачу и для посещения близких родственников. С 28 октября в стране решением Министерства здравоохранения вводится комендантский час по ночам.

print
  • В российских больницах скапливаются трупы умерших от коронавируса
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 66 037
  • В Гуанчжоу открылось Генконсульство Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com