Глава Минздрава Чехии ушел в отставку из-за нарушения карантина, который он сам ввел

CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения Чехии Роман Примула ушел в отставку из-за нарушения мер по борьбе с коронавирусом, которые он сам ввел, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства Милош Земан 29 октября назначит новым главой Минздрава врача Яна Блатны.

Блатны сейчас является заместителем директора клиники в городе Брно. Скандал вокруг уходящего министра разразился на прошлой неделе. Папарацци сфотографировал Примулу в Праге выходящим из ресторана, который, согласно действующим ограничительным мерам, должен быть закрытым.

В связи с резким ростом числа заражений коронавирусом Минздрав на прошлой неделе объявил о закрытии ресторанов и баров, и резком ограничении социальных контактов: гражданам разрешается покидать дом лишь на работу, к врачу и для посещения близких родственников. С 28 октября в стране решением Министерства здравоохранения вводится комендантский час по ночам.