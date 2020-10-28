В Казахстане появилась музыкальная дорога. Видео

CentralAsia (KZ) - На автомобильной дороге Нур-Султан — Щучинск установили музыкальные шумовые полосы. сообщает Tengrinews.kz.

Как отметили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, в Казахстане такая технология применена впервые.

Пилотный проект запущен в рамках внедрения новых технологий в области безопасности дорожного движения, учитывая опыт таких стран, как Германия, Корея, США и Япония.

«Музыкальные» дороги помогают водителям снизить скорость на аварийно опасных участках. Мелодия воспроизводится за счет соприкосновения колес автомобиля на определенной скорости с шумовой разметкой, выполненной из холодного пластика. При проезде транспортного средства по шумовой полосе со скоростью 90 км/ч заданная мелодия меняет звук, тем самым привлекает внимание водителя к скорости движения.

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