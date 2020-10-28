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  28 октября 2020
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В Узбекистане пульсоксиметры и кислородные концентраторы планируют бесплатно выдавать пациентам на дом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пульсоксиметры и концентраторы кислорода будут бесплатно выдаваться во временное пользование пациентам с коронавирусом, нуждающимся в реабилитации в домашних условиях.

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложение о выдаче пульсоксиметров и кислородных концентраторов во временное и безвозмездное пользование из медицинских учреждений в системе Министерства здравоохранения.

Планируется, что пульсоксиметры и кислородные концентраторы будут выдаваться нуждающимся пациентам, которые прошли лечение с признаками коронавируса, но при этом нуждаются в реабилитации в домашних условиях.

Приборы будут выдаваться на основе договора, исходя из их наличия в резерве и текущих возможностей медучреждения.

Протоколом спецкомиссии было поручено разработать порядок безвозмездной выдачи пульсоксиметров и кислородных концентраторов.

Комментариев от пресс-службы Минздрава касательно порядка распределения приборов пока нет.

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