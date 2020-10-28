На востоке Узбекистана закрывают детский дом, где насиловали воспитанников

CentralAsia (UZ) - В городе Маргилане Ферганской области закрывают Дом милосердия №1, который 2 года назад оказался в центре скандала после того, как стало известно, что его воспитанников насиловали, воспитанниц заставляли делать аборты и расхищали бюджет организации.

Один из руководящих сотрудников Дома милосердия сообщил СМИ, что детдом закрывается по приказу министра народного образования Узбекистана. По словам собеседника, на основании этого приказа полусироты возвращаются в свои семьи, а полных сирот отправляют в Дом милосердия в городе Коканде.

В Ферганском областном управлении народного образования сообщили, что закрытие маргиланского детдома осуществляется в целях «усовершенствования форм и методов воспитания детей, оставшихся без попечения».

Два года назад руководство и более десяти сотрудников Дома милосердия №1 в городе Маргилане были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в совершении особо тяжких преступлений после того, как стало известно о том, что несовершеннолетних воспитанниц детдома подвергали сексуальному и физическому насилию, а также принуждали заниматься проституцией.

Один из новых руководящих сотрудников маргиланского Дома милосердия сообщил, что теперь власти решили закрыть данное учреждение. По его словам, в настоящее время судьба 117 воспитанников детдома остается в подвешенном состоянии.

Сотрудник Ферганского областного управления народного образования по вопросам домов милосердия Восит Каримов подтвердил информацию о закрытии Дома милосердия №1 в городе Маргилане. Однако он подчеркнул, что события, произошедшие два года назад в этом детдоме, не имеют отношения к принятию решения о закрытии данного учреждения.

Он добавил, что точная дата закрытия Дома милосердия в городе Маргилане пока неизвестна.

В начале 2018 года стало известно об издевательствах, совершенных в отношении беззащитных воспитанников этого детдома. Тогда общественность узнала, что воспитанниц маргиланского детдома насиловали, забеременевших несовершеннолетних девочек заставляли делать аборт, а руководство детдома расхищало деньги, выделенные сиротам государством и международными организациями.

После этого в отношении 16 сотрудников Дома милосердия №1 в Маргилане было возбуждено уголовное дело. В августе 2018 года Ферганский областной суд по уголовным делам отправил за решетку сотрудников Дома милосердия №1 в Маргилане, истязавших детей. Их осудили, в частности, за развратные действия и вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет.