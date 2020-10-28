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  28 октября 2020
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Китаец посадил на себя 63 килограмма живых пчел и попал в книгу рекордов Гиннесса. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  В китайской провинции Цзянси на мужчину посадили 63 килограмма живых пчел. Видео было опубликовано на официальной странице Guinness World Records в Фейсбуке.

После этого молодой человек по имени Жуань Лянмин попал в книгу рекордов Гиннесса.

На кадрах на мужчину высыпают несколько тазов с пчелами. Насекомые полностью покрыли Лянмина, превратив его в «пчелиную статую».

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