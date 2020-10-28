В Ашхабаде штрафует людей без масок, в том числе детей

CentralAsia (TM) - Полиция Ашхабада штрафует людей без масок, в том числе детей, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, у расположенного в 30 микрорайоне госмагазина «Каракум» с утра выстраиваются очереди людей, которые хотят купить по низким ценам растительное масло, сахар, яйца и куриные окорочка. Там ежедневно возникают скандалы, потасовки и массовые драки. На месте дежурят полицейские, однако следят они не за порядком.

27 октября двое полицейских схватили стоявшую в очереди женщину без маски. Она держала в руках купюру в 50 манатов (14 долларов США), чтобы на эти деньги купить продукты. Полицейские потащили ее к машине, намереваясь доставить в участок, но затем выхватили деньги, сказав, что штрафуют ее, и отпустили. Квитанцию не выдали. Женщина в слезах ушла домой, причитая, что денег у нее больше нет, и дети останутся голодными.

Примерно через 20 минут эти же полицейские вытащили стоящего в очереди мальчика 12 лет, который также был без маски. Его также оттащили к машине и стали требовать денег. Мальчик вытащил из кармана 10 манатов (3 доллара). Забрав деньги, полицейские оттолкнули его в сторону и пригрозили, что в следующий раз заберут в полицию.

Ранее сообщалось, что 19 октября жителям Ашхабада от имени Министерства здравоохранения и медицинской промышленности разослали СМС-сообщения с призывом в общественных местах закрывать нос и рот, а также держать безопасную дистанцию 2 метра от других людей. На улицах и в транспорте соблюдение этих требований контролируют полицейские. На тот момент нарушителей не штрафовали.