[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде штрафует людей без масок, в том числе детей

CentralAsia (TM) -  Полиция Ашхабада штрафует людей без масок, в том числе детей, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, у расположенного в 30 микрорайоне госмагазина «Каракум» с утра выстраиваются очереди людей, которые хотят купить по низким ценам растительное масло, сахар, яйца и куриные окорочка. Там ежедневно возникают скандалы, потасовки и массовые драки. На месте дежурят полицейские, однако следят они не за порядком.

27 октября двое полицейских схватили стоявшую в очереди женщину без маски. Она держала в руках купюру в 50 манатов (14 долларов США), чтобы на эти деньги купить продукты. Полицейские потащили ее к машине, намереваясь доставить в участок, но затем выхватили деньги, сказав, что штрафуют ее, и отпустили. Квитанцию не выдали. Женщина в слезах ушла домой, причитая, что денег у нее больше нет, и дети останутся голодными.

Примерно через 20 минут эти же полицейские вытащили стоящего в очереди мальчика 12 лет, который также был без маски. Его также оттащили к машине и стали требовать денег. Мальчик вытащил из кармана 10 манатов (3 доллара). Забрав деньги, полицейские оттолкнули его в сторону и пригрозили, что в следующий раз заберут в полицию.

Ранее сообщалось, что 19 октября жителям Ашхабада от имени Министерства здравоохранения и медицинской промышленности разослали СМС-сообщения с призывом в общественных местах закрывать нос и рот, а также держать безопасную дистанцию 2 метра от других людей. На улицах и в транспорте соблюдение этих требований контролируют полицейские. На тот момент нарушителей не штрафовали.

print
  • В США готовятся к беспорядкам на фоне президентских выборов, - СМИ
  • Товары на сумму 50 000 евро доставляются во Франкфурт чартерным рейсом из Улан-Батора
  • Путин встретится с Хабибом Нурмагомедовым


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com