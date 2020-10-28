Послом туристического бренда Узбекистана в Италии стала певица Гуи Канино

CentralAsia (UZ) - В посольстве Узбекистана в Италии состоялась церемония вручения Гуи Канино сертификата посла туристического бренда РУз в Италии, сообщает ИА «Дунё».

Посол поздравил Гуя Канино с назначением на данную почетную позицию и высказался за активную совместную работу по популяризации историко-культурного наследия Узбекистана в Италии и Европе в целом.

Гуя Канино отметила, что неоднократно посещала и влюблена в Узбекистан, подтвердила готовность к осуществлению совместных проектов и выразила уверенность в том, что сможет достойно выполнить возлагаемые этой должностью задачи. «Сегодня, в этот сложный период во всем мире, когда необходимо объединить наши усилия, культура и искусство позволят сплотить наши народы и страны», - подчеркнула Г.Канино.

Гуя Канино родилась в 1992 году во Флоренции в семье итальянского певца Алессандро Канино, получившего за исполнение песни «Brutta» премию «Telegatto» в номинации «Музыкальное открытие года» в 1992 году на Международном Гран-при развлечений в Милане.