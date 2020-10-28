[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Послом туристического бренда Узбекистана в Италии стала певица Гуи Канино

CentralAsia (UZ) -  В посольстве Узбекистана в Италии состоялась церемония вручения Гуи Канино сертификата посла туристического бренда РУз в Италии, сообщает ИА «Дунё».

Посол поздравил Гуя Канино с назначением на данную почетную позицию и высказался за активную совместную работу по популяризации историко-культурного наследия Узбекистана в Италии и Европе в целом.

Гуя Канино отметила, что неоднократно посещала и влюблена в Узбекистан, подтвердила готовность к осуществлению совместных проектов и выразила уверенность в том, что сможет достойно выполнить возлагаемые этой должностью задачи. «Сегодня, в этот сложный период во всем мире, когда необходимо объединить наши усилия, культура и искусство позволят сплотить наши народы и страны», - подчеркнула Г.Канино.

Гуя Канино родилась в 1992 году во Флоренции в семье итальянского певца Алессандро Канино, получившего за исполнение песни «Brutta» премию «Telegatto» в номинации «Музыкальное открытие года» в 1992 году на Международном Гран-при развлечений в Милане.

print
  • Британские ученые назвали первые вакцины от коронавируса малоэффективными
  • Президент Туркменистана обговорил с премьер-министром Малайзии экономические связи
  • Боевик из Узбекистана собирался забросать коктейлями Молотова протестующих в Хабаровске


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com