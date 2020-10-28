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  28 октября 2020
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Власти Катара объяснили случаи осмотра гинекологами женщин в аэропорту
Предыстория: В аэропорту Катара нашли брошенного новорожденного младенца. Пассажирок раздели и обследовали

CentralAsia (CA) -  Правительство Катара выразило сожаление в связи с причинением неудобств или нарушением свобод пассажиров аэропорта в столице страны Дохе из-за осмотра женщин в попытках найти оставившую в аэропорту ребенка женщину, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что катарские власти разыскивают женщину, которая в начале октября оставила в международном аэропорту Дохи имени Хамада новорожденного ребенка и скрылась. Этот случай стал причиной обострения отношений между Катаром и Австралией, после того как пассажирки рейса из Дохи в Сидней рассказали, что без их разрешения подверглись принудительному гинекологическому осмотру в машине скорой помощи возле аэропорта. Такому же осмотру подверглись некоторые женщины, которые вылетали из Катара в другие направления.

«В то время как целью срочного осмотра было не позволить виновным в ужасном преступлении сбежать, Катар сожалеет в связи с неудобством или нарушением личных свобод какого-либо пассажира, вызванных этим действием», - сообщили в правительстве страны.

Власти Катара призвали к проведению прозрачного и всеобъемлющего расследования произошедшего. В заявлении правительства также отмечается, что такой инцидент с обнаруженным в подобном состоянии новорожденным в аэропорту Дохи случился впервые.

Руководство воздушной гавани попросило всех, кто знает что-либо о матери найденного ребенка, предоставить эту информацию.

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