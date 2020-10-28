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  28 октября 2020
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Туркменистан лидирует по объёмам поставок газа в Китай

CentralAsia (TM) -  Туркменистан лидерует по поставкам трубопроводного газа в Китай, несмотря на снижение объёма поставок в августе 2020 года. Об этом 26 октября сообщил официальный сайт китайской таможни.

Согласно данным, поставки трубопроводного газа из Туркменистана снизились на 3,4% — до 2,276 млрд кубических метров. При том, что суммарно китайский импорт газа по трубопроводу в августе текущего года составил до 3,853 млрд кубических метров.

Поставки трубопроводного газа КНР в августе 2020 года снизили и другие поставщики, кроме глобальной энергетической компании «Газпром». Соседний с Туркменистаном Узбекистан ушёл вниз на 0,7%, Казахстан — на 1,4% и Мьянма — на 0,2%.

По данным китайской таможни в сентябре Туркменистан также занимал лидирующую позицию по поставкам газа в Китай.

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