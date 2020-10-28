Из-за COVID-19 мигранты из Туркменистана массово получают статус нелегалов за рубежом, - СМИ

CentralAsia (TM) - Трудовые мигранты из Туркменистана задолго до эпидемии COVID-19 и закрытия границ сталкивались с проблемой продления паспортов. Но теперь ситуация резко обострилась. В сегодняшних условиях съездить на родину, продлить паспорт и вернуться обратно – не просто маловероятный, но объективно невозможный план действий. Количество «нелегалов поневоле» увеличивается, а власти Туркменистана не предпринимают никаких действий, чтобы помочь им.



«У меня срок действия паспорта уже истек, у многих знакомых истечет в ближайшие месяцы, — рассказал turkmen.news гражданин Туркменистана, работающий в Турции. — Вернуться на родину нет никакой возможности, да и делать там нечего: работы нет, цены растут, как на дрожжах. Я большой патриот своей страны, я очень хочу вернуться и встретиться со своей семьей, которую не видел более девяти месяцев. Но я сделаю это только тогда, когда не буду рисковать остаться без работы, стать невыездным и вместе со всей семьей нищенствовать».

Другой мигрант жалуется: «Я работаю на Северном Кипре, срок паспорта истек. Авиасообщение закрыто, я не могу поехать даже в Стамбул, где есть консульство. Но даже если удастся добраться до консульства — паспорт мне там не поменяют».

Ранее граждане Туркменистана, работающие в Турции, знали, что если они отправятся на родину менять паспорт — высока вероятность, что затем их включат в списки невыездных, и они уже не вернутся в Турцию на работу (а некоторые окажутся разлучены и с семьями, которые проживают за рубежом). Если паспорт уже оказывался просрочен и мигрант успел побыть нелегалом — вероятность будущего запрета на выезд была стопроцентной.

Но теперь ситуация резко усугубилась, - отмечает издание. Даже если мигранту чудом удастся попасть на один из вывозных рейсов из Стамбула, то обратно он точно не вернется. Право выезда из Туркменистана в условиях эпидемии имеют только граждане с постоянным видом на жительство за рубежом, а также те, чьи супруги и дети имеют иностранное гражданство. Да и у тех возникали сложности: до августа они покидали страну без всякого юридического обоснования, затем выезд был запрещен, и лишь к середине октября власти Туркменистана приняли постановление, позволяющее им выезжать за рубеж на законных основаниях.

Просроченный паспорт едва не повлиял роковым образом на судьбу активистки Дурсолтан Тагановой, которая была задержана в июле после попытки присоединиться к акции протеста перед консульством Туркменистана в Стамбуле. Власти Турции хотели выдворить ее на родину, и лишь после того, как в октябре 11 правозащитных организаций выступили в защиту Тагановой, она была освобождена и получила удостоверение искателя убежища. Власти Туркменистана после этого оправдали худшие опасения защитников Тагановой: против нее возбудили дело о мошенничестве и включили ее в базу данных как «предательницу родины». Также стало известно о давлении, оказываемом на родственников Тагановой в Туркменистане.

Но не могут же более десяти правозащитных организаций в ручном режиме решать проблемы каждого туркменского мигранта. Решать проблемы граждан — дело консульства, которое вместо этого работает фактически как репрессивный орган, старающийся максимально ограничить миграцию.

На днях на сайте Минэкономики Туркменистана появилось сообщение об аукционе, в ходе которого Министерство иностранных дел планирует закупить оборудование для перевода консульской службы в цифровую систему. Речь идет о консульской регистрации и согласовании документов, о замене паспортов в описании лота не говорится. Однако мигранты выражают надежду, что недавняя смена руководства Государственной миграционной службы позволит сдвинуть с мертвой точки процесс продления срока паспортов. В конце концов, в данном случае речь не идет даже о цифровых технологиях и удаленном формате, консульства должны просто начать выполнять свою работу: оформлять документы гражданам, проживающим в зарубежных странах.