В мире коронавирусом заражены более 44 млн человек

Медработник сидит на скамейке возле Центрального парка в Манхэттене, Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 44 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 28 октября в мире зарегистрировано 44 010 870 случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся достигло 1 167 817 человек.

Большинство зараженных по прежнему приходится на США — 8,7 млн, Индию — 7,9 млн и Бразилию — 5,4 млн. По числу жертв COVID-19 также лидируют США — 226,7 тыс., на втором месте идет Бразилия — 157,9 тыс., затем Индия — 120 тысяч человек.