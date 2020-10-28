Управление мусульман Узбекистана призвало верующих «действовать с разумом, а не с эмоциями» на высказывания Макрона

CentralAsia (UZ) - Управление мусульман Узбекистана прокомментировало ситуацию в СМИ и соцсетях после высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о каррикатурах на пророка Мухаммеда.

Ранее французский лидер заявил, что в стране не откажутся от публикации таких изображений, но усилят борьбу с религиозным сепаратизмом.

"Управление мусульман Узбекистана решительно осуждает любую ситуацию, которая разжигает чувства мусульман, устраивает провокации и оскорбляет святых и религиозные ценности, и подчеркивает, что честь Пророка (мир ему и благословение Аллаха) является высшей ценностью для мусульман", - отмечается в сообщении духовного ведомства.

Как отмечается, "подобные отношения УМУ считает как заговор, направленный на нарушение взаимной гармонии между народами и оскорбление чувств людей, связанных с религиозными убеждениями, попирание религиозных ценностей, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни".

"Мы видим, что наши соотечественники по-разному отреагировали на эту ситуацию. Мы стали свидетелями того, что их вера сильна, их мысли неспокойны, а их любовь к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) растет. Давайте представим, как Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отреагировал бы на такую ситуацию. Конечно, есть подробное описание таких случаев в книгах биографий и комментариев, большинство из которых мы читали", - отметили в УМУ.

"Фактически, не следует забывать, что такие заговоры осуществляются злонамеренными силами, которые не видят причинения вреда мусульманам или что люди разных религий живут в мире, спокойствии и взаимной терпимости в одной стране", - говорится в сообщении.

В УМУ также призывают мусульман "действовать с разумом, а не с эмоциями".

"Давайте не будем создавать почву для заговора врагов религии и ухудшать ситуацию. Все это заговор, его планомерно проводят враги, в такой ситуации нужно действовать осмотрительно. Благоговение перед Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) обусловлено не агрессивным поведением, а разумом.

Другой важный момент заключается в том, что ясно, что враги тайно планировали осуществить свои заговоры против мусульман по пятницам, празднику Курбан-байрам, или в месяц Рамадан, или, как в эти дни месяця Мавлид", - отмечается в сообщении.

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". Поводом для таких мер стало недавнее жестокое убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.