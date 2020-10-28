В Филиппинах бойцовый петух убил полицейского, пытавшегося остановить нелегальные бои

CentralAsia (CA) - Филиппинский полицейский был убит бойцовым петухом во время облавы, целью которой было пресечь нелегальный тотализатор в провинции Северный Самар, пишет ВВС.



Лейтенант филиппинской полиции Кристин Болок скончался после того, как бойцовый петух ударил его прикрепленной к лапе стальной шпорой в левую ногу, разорвав бедренную артерию.



Болок умер от обширной кровопотери по пути в больницу.



Он участвовал в рейде против нелегального заведения, где проводились петушиные бои.



Петушиные бои — популярное на Филиппинах развлечение, собирающее толпы болельщиков, делающих ставки на победителя.



Их разрешено устраивать только в лицензированных заведениях по воскресеньям и праздникам. На время пандемии Covid-19 они полностью запрещены.

