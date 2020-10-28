В Узбекистане разрешили проводить свадьбы в банкетных залах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане специальная республиканская комиссия разрешила проводить свадьбы в банкетных залах с участием не более 30 человек, передает uznews.uz.

По словам члена штаба по борьбе с коронавирусом при Минздраве Ботира Курбанова, согласно решению Специальной республиканской комиссии от 30 сентября, в связи с ослаблением карантинных мер с 1 октября разрешено проводить свадьбы в банкетных залах.

При этом, проводить семейные торжества, свадьбы и другие церемонии можно с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие на данной территории).

Информация о том, что свадьбы разрешается проводить в банкетных залах, до сегодняшнего дня официально не оглашалась.