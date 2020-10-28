В Беларуси за сутки коронавирус выявлен у 936 человек

CentralAsia (CA) - В Беларуси за последние сутки зарегистрировано 936 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных составило 95 545 человек, сообщает Минздрав.

За сутки скончались 4 пациента, выздоровели 453, всего — 84 690 человек вылечились.

С начала пандемии в стране всего проведено 2 418 399 тестов на COVID-19. Общее количество скончавшихся от вируса достигло 969 человек.