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  28 октября 2020
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В Беларуси за сутки коронавирус выявлен у 936 человек

CentralAsia (CA) -  В Беларуси за последние сутки зарегистрировано 936 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных составило 95 545 человек, сообщает Минздрав.

За сутки скончались 4 пациента, выздоровели 453, всего — 84 690 человек вылечились.

С начала пандемии в стране всего проведено 2 418 399 тестов на COVID-19. Общее количество скончавшихся от вируса достигло 969 человек.

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