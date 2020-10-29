Обзор ООН по правам человека в Монголии: РБГ призывает членов присоединиться к ее призыву к реформе свободы прессы

CentralAsia (MNG) - Пока ООН готовится к проведению Универсального периодического обзора прав человека в Монголии, организация «Репортеры без границ» (РБГ) призывает государства-члены настаивать на необходимости реформы СМИ, чтобы лучше гарантировать свободу прессы.

2 ноября Совет по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве проведет третий цикл Универсального периодического обзора (УПО) о деятельности Монголии в области прав человека. Организация «Репортеры без границ» (РБГ) призывает государства-члены ООН присоединиться к ее призыву к реформе СМИ для обеспечения гарантий свободы прессы. С аналогичными запросами выступил международный центр Globe International Center (GIC), монгольская неправительственная организация по вопросам свободы прессы, которая в сентябре осудила бездействие правительства после последнего УПО в 2015 году.

«РБГ приветствует позитивные шаги, предпринятые Монголией в последние десятилетия в направлении либерализации СМИ, но его регулирование по-прежнему требует существенных реформ, гарантирующих редакционную свободу журналистов и лучшую защиту их источников», - говорит Седрик Альвиани, глава Восточноазиатского бюро РБГ.

Хотя Монголия в целом уважает принципы свободы и плюрализма средств массовой информации, в ее регулировании по-прежнему отсутствуют базовые юридические средства защиты конфиденциальных источников, а действующие законы о диффамации приводят к самоцензуре журналистов или суровым штрафам. В соответствии с этим процессом обзора государства-члены Совета по правам человека, участвующие в цикле УПО, могут рекомендовать Монголии принять реформы, предложенные РБГ.

В июне РБГ призвали монгольские политические партии и кандидатов заявить о своей приверженности поддержке независимости редакции в борьбе с коррупцией.

Монголия заняла 73-е место из 180 в Мировом рейтинге свободы прессы РБГ за 2020 год.

Репортёры без границ (РБГ) (фр. Reporters sans frontières; RSF) — влиятельная международная неправительственная организация. Миссия организации, заявленная на её сайте: «Защита свободы прессы, журналистов и сетян во всём мире».

Девиз организации: «Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают». Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. При этом организация опирается на параграф 19 Всеобщей декларации прав человека. Организация была основана в 1985 году в Монпелье, её центральный офис базируется в Париже.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения