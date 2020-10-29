Выставка «Портреты ханов» открылась в Музее изобразительных искусств Занабазар

CentralAsia (MNG) - Художник Д.Амараа, уроженец аймака Сухэ-Батор, 28 октября открыл свою выставку фотографий и живописи в Музее изобразительных искусств Занабазара.





Монголия является домом для бесчисленных курганных стел, уходящих корнями в древние времена, и такие каменные памятники широко распространены в аймаках Дорнод и Сухэ-Батор. Художник Амараа путешествовал по Монголии и Внутренней Монголии Китая за последние два года, исследуя и документируя каменные статуи в Монголии.





Чтобы продемонстрировать свои находки и работы последних двух лет, Амараа открыл выставку фотографий и картин каменного наследия и культуры Монголии.





Он организовал персональную художественную выставку «Лошади четырех времен» в 1998 году, выставку акварелей «Персонаж четырех направлений» в 2018 году и фотовыставку «Цвет Дариганги» в 2015 году.

Выставка продлится до 6 ноября.

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