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  29 октября 2020
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Улан-Баторцы будут обязаны носить маски в общественном транспорте с 28 октября

CentralAsia (MNG) -  Ношение масок в общественном транспорте недостаточно строго соблюдается в Улан-Баторе, столице Монголии, где до сих пор не было местной передачи коронавируса. С начала пандемии было зарегистрировано 340 подтвержденных случаев – все завозные.

С 28 октября по указу недавно назначенного мэра Улан-Батора Д.Сумъяабазара в общественном транспорте необходимо ношение маски для лица.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Улан-Батора решила продолжить кампанию ношения масок и мытья рук с целью предотвращения коронавируса. Теперь кампания продлится до 31 декабря 2020 года.

Коронавирус в Монголии
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