Два новых члена избраны в совет директоров Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - 28 октября Кабинет министров Монголии назначил двух представителей совета директоров ООО «Оюу-Толгой». Э.Баясгалан, работавшая в JP Morgan, и инженер-геолог З.Ган-Очир были отобраны из 46 кандидатов, подавших заявки на этот пост в сентябре. Г-жа Э.Баясгалан пока живет в США.

Совет директоров ООО «Оюу-Толгой» состоит из девяти представителей; трое из них назначаются правительством Монголии. Правительству Монголии принадлежит 34% от общего количества выпущенных акций ООО «Оюу-Толгой» через ООО «Эрдэнэс Оюу-Толгой», дочернюю компанию ООО «Эрдэнэс Монгол», государственной компании.

Третий член правительства Монголии и экс-президент Н. Багабанди остался на прежнем посту.

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